Вышла в свет неопубликованная книга Малика Габдуллина

Научные сотрудники специально направились в Алматы за рукописью, которую искали в течение нескольких лет.

Сегодня в стенах музея имени Малика Габдуллина в Кокшетау, прошла презентация книги "Қазақ баласы", "Сын казаха", передает управление внутренней политики.

Участники презентации - писатели и представители интеллигенции поздравили с выходом в свет ценного труда, выпущенного в честь 105-летия батыра и 75-летия Победы, а также поблагодарили сотрудников музея за проделанную работу.

Неопубликованная рукопись М. Габдуллина хранилась в фонде Союза писателей Казахстана в Центральном государственном архиве Алматы. О существовании данного произведения упоминалось в воспоминаниях и письмах самого автора, написанных в годы войны, а также об этом говорилось в книгах писателя Сабита Муканова.

По словам директора музея Кудайберли Мырзабека, научные сотрудники специально направились в Алматы за рукописью, которую искали в течение нескольких лет.

В 2019 году после доставки в Кокшетау, научными сотрудниками музея подготовлена электронная версия наследия, которая рассмотрена на заседании ученого совета и представлена в печать. Сегодня почерк, ранее пылящий на желтых бумагах, стал настоящей находкой времени и достался своим читателям, - рассказал директор.

Книга земляка, Героя Советского Союза, писателя, литературоведа, общественного деятеля М. Габдуллина посвящена героическам подвигам Бауыржана Момышулы и других казахских солдат, проявленных в годы Великой Отечественной войны.

Оставаясь целиком на почве реальности, с удивительной щедростью рисуя реальную жизнь и борьбу народа в годы Великой Отечественной войны, во всём ее суровом обличье, писатель всё время обращает свой взгляд в будущее. Он помнит о том "списке славы золотой", в который будут внесены потомками безымянные герои, отдавшие свои жизни и сердца для победы, - подчеркнул в своей аннотации кандидат филологических наук Аян Кажыбай.

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