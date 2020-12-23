Спецоперация в Алматинской области: задержанные потратили 200 тыс долларов на одежду и обувь

Кроме того, приобрели две автомашины Lada Priora и Land Cruiser 200.

Дерзкое разбойное нападение совершено на автодороге в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

8 декабря 47-летней житель Жамбылской области сообщил о совершенном на него разбойном нападении.

Как пояснил потерпевший, он ехал с другом на своей автомашине по автодороге Алматы – Бишкек, перевозил со своим товарищем крупную сумму денежных средств своих знакомых.

На окраине села Самсы транспортное средство потерпевшего протаранила автомашина Nissan Cefiro. После чего, трое в медицинских масках напали на жертву и, угрожая ножом, забрали его автомашину, в которой находилась крупная сумма денег. По факту разбойного нападения было начато досудебное расследование по части 4 статьи 192 УК РК. Обе автомашины, злоумышленники бросили в селе Самсы, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

Полицейские, отрабатывая различные версии и круг подозреваемых, вышли на след преступной группы: 27, 31 и 37-летнего жителей Алматы.

17 декабря сотрудники криминальной полиции Алматинской области при участии бойцов специального подразделения задержали подозреваемых в ходе спецоперации. После предъявления неопровержимых доказательств, добытых в процессе досудебного расследования, все они признались в совершении особо тяжкого преступления.

В ходе следствия установлено, что задержанные уже успели потратить 200 тысяч долларов на покупку дорогой одежды и обуви в элитных магазинах. Кроме того, на похищенные деньги ими приобретено две автомашины Lada Priora и Land Cruiser 200, которые после изъятия водворены на спецстоянку до решения суда. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Стоит отметить, что один из задержанных с июля 2016 года разыскивался полицейскими ВКО за совершение краж, – подытожил Асхат Данияр.

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