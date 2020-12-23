Как живет казахстанский пес Лаки в Америке

Хозяйка Лаки завела для него страницу в соцсетях.

Как живет пес Лаки, который переехал в Калифорнию из Атырауской области, показала новая хозяйка собаки, передает zakon.kz.

Хозяйка Лаки Эллин завела для него Instagram-страницу. По ее словам, Лаки очень дружелюбный пес. Он быстро заводит друзей среди собак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @oneluckydog_ca

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @oneluckydog_ca

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @oneluckydog_ca

Она рассказала, что первое время собака очень боялась проходить сквозь дверной проем, но постепенно страх уменьшается. Эллин теперь хочет заняться дрессурой и ищет для Лаки тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @oneluckydog_ca

31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными", но дело вскоре закрыли. А живодер извинился и пояснил, что был пьян.

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