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Казахстанца задержали за вымогательство в Кыргызстане

Оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой стал требовать незамедлительной выплаты денежных средств в размере 380 000 сомов.

Фото : mvd.gov.kg23 декабря 2020, 18:25

Казахстанец, вместе с подельником, угрожая расправой, вымогали крупную сумму денег у жителя Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Задержание проводили сотрудники 2-го Управления СКМ МВД КР совместно с отрядом специальных операций ГУВД по городу Бишкек и ГКНБ КР.

Как передает пресс-служба МВД КР, оперативникам стало известно, что в начале декабря текущего года, двое неизвестных спортивного телосложения, в возрасте 25-30 лет - азиатской и европейской внешности приехали на черном BMW домой к потерпевшему.

Представились именами Алтынбек и Роман. Алтынбек оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой стал требовать незамедлительной выплаты денежных средств в размере 380 000 сомов. Он ссылался на некого мужчину, одолжившего потерпевшему деньги.

Злоумышленники уехали, но продолжали угрожать по телефону. А именно - вывести в горы и расправиться.

Факт вымогательства был зарегистрирован в ЕРПП ГКНБ КР и передан в Следственную службу ГУВД города Бишкек.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками 2-го Управления СКМ МВД КР совместно с ОСО ГУВД по городу Бишкек и ГКНБ КР, при получении денежных средств в размере 100000 (сто тысяч) сомов задержана преступная группа. Подозреваемые - М. А. 1992 года рождения, уроженец Тюпского района, Иссык-Кульской области, Ц.Р. 1991 года рождения, уроженец Республики Казахстан, водворены в ИВС города.

Проводится дальнейшее разбирательство.


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