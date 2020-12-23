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Карантин продлили в Костанайской области

Об этом сообщил аким во время заседания Оперативного штаба.

Фото : Акимат Павлодарской области23 декабря 2020, 18:42

В Костанайской области продлили карантин, передает zakon.kz.

Alau.kz сообщает, что Оперативный штаб принял решение продлить карантин в Костанайской области до 5 января с теми же условиями, что действуют сейчас. Из основных запретов — проведение массовых мероприятий, новогодних утренников и корпоративов.

Отмечается, что в предновогодние дни будет усилена работа мониторинговых групп. Те заведения, которые несколько раз уже были оштрафованы, теперь могут быть закрыты на срок до 3 месяцев.

В воскресные дни запрещено движение общественного транспорта, кроме такси. Должны приостановить работу объекты торговли непродовольственными товарами, площадью более 2 тысяч квадратных метров, в том числе ТРЦ, крытые рынки, спортивные объекты, парикмахерские, аквапарки и термопарк, бани и сауны, бассейны. Работа общественного питания в воскресные дни разрешена только на вынос или доставку,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас Костанайская область находится в "желтой" зоне по эпидситуации с коронавирусом.


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