Алматы наш! - стрелявший из пистолета мужчина задержан

Извинения общественности он также принес на видео.

Мужчину, стрелявшего в воздух, кричавшего "Алматы наш" и выложившего кадры в сеть, задержала полиция, сообщает zakon.kz.

В рамках реагирования на видео, опубликованное в соцсетях, сотрудниками УП Бостандыкского района города Алматы был оперативно установлен и задержан гражданин М., 1996 года рождения. Им оказался житель Кызылординской области. Видео он снял, находясь на территории одного из строящихся объектов по улице Розыбакиева.

Установлено, что гражданин М. работает на данном объекте сантехником. В его руках был травматический пистолет, который обнаружен и изъят по месту жительства фигуранта. По словам задержанного, мотив - жажда популярности в социальных сетях. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 287 УК РК. Проводится следствие, - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Между тем, задержанный принес общественности свои извинения.

Я признаю свою вину, я не знал, что мое действие противоречит закону, признавая свою вину хочу попросить прощение у всех казахстанцев. Простите меня! - сказал нарушитель на камеру.

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