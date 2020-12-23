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Билл Гейтс: Вакцинация не поможет – пандемия усилится

Гейтс опирается на данные, которые были получены при помощи компьютерных моделей.

Фото : News Factory23 декабря 2020, 19:50

Билл Гейтс выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться, сообщает zakon.kz.

Об этом основатель Microsoft написал в своем личном блоге, подводя итоги года.

К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей, — пишет он.

Так, говоря об усилении пандемии, Гейтс опирался на данные, которые были получены при помощи компьютерных моделей. Они позволили предположить, что в январе 2021 года ситуация в мире обернется в худшую сторону.

В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он уверен, что ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году.


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