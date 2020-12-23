"Сарыарка" уступила "Номаду" в овертайме матча чемпионата РК

Итог игры - 3:4.

В повторном домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана астанинский "Номад" в овертайме переиграл карагандинскую "Сарыарку", сообщает zakon.kz.

Номад (Астана) - Сарыарка (Караганда) 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

0:1 - Никулин (Михайлов, Желнеровский) - 08:57

1:1 - Пархоменко (Зубов, Ибрайбеков) - 20:40

1:2 - Желнеровский (Сиксна, Никулин) - 31:49

1:3 - Михайлов (Аноховский, Никулин) - 40:34

2:3 - Рунов (Данияр См.) - 51:23

3:3 - Муратов (Зубов, Ибрайбеков) - 56:18

4:3 - Яковлев (Пелевин) - 64:06

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