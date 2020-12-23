"Сарыарка" уступила "Номаду" в овертайме матча чемпионата РК
Итог игры - 3:4.
Фото : vk.com/club_sara?z23 декабря 2020, 20:13
В повторном домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана астанинский "Номад" в овертайме переиграл карагандинскую "Сарыарку", сообщает zakon.kz.
Номад (Астана) - Сарыарка (Караганда) 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
0:1 - Никулин (Михайлов, Желнеровский) - 08:57
1:1 - Пархоменко (Зубов, Ибрайбеков) - 20:40
1:2 - Желнеровский (Сиксна, Никулин) - 31:49
1:3 - Михайлов (Аноховский, Никулин) - 40:34
2:3 - Рунов (Данияр См.) - 51:23
3:3 - Муратов (Зубов, Ибрайбеков) - 56:18
4:3 - Яковлев (Пелевин) - 64:06
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051959-e09af0ab35ad0108fdf49b37350eacb1
Сейчас читают