Экс-"Мисс мира" погибла под колесами автобуса

Водитель автобуса арестован. Ведется следствие.

В Буэнос-Айресе возле своего дома попала под автобус Норма Каппальи, которая в 1960 году в возрасте 21 года завоевала титул "Мисс мира", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает Daily Mail.

81-летняя Норма была доставлена в реанимацию 17 декабря и погружена в искусственную кому, однако 23 декабря скончалась от полученных травм. 28-летний водитель автобуса арестован. Ведется следствие.

Я подчеркиваю, что она умерла из-за того, что ее сбили, а не по какой-либо другой причине. COVID-19 никак не повлиял на нее, несмотря на продолжающуюся пандемию, и теперь она мертва из-за халатности водителя автобуса. Мы подавлены, — дала комментарий племянница погибшей Карла Каппальи (Carla Cappagli).

Представительница Аргентины выиграла в качестве приза на престижном международном конкурсе красоты, состоявшемся в Лондоне, 500 фунтов стерлингов и спортивную машину. После победы Норма стала моделью, сотрудничая с Armani и Dior, попробовала себя в качестве певицы, записав в 1962 году песню Sexy World, и участвовала в телешоу. Затем она вышла замуж за итальянского бизнесмена и покинула индустрию моды, поселившись в Милане. Там она занялась журналистикой и писала статьи для журнала Men's Bazaar. Позже Каппальи перебралась на родину в Аргентину, где она жила вдвоем с котом и помогала бездомным животным.

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