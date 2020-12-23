Студента из ЗКО приговорили к 15 годам за убийство

Супруга погибшего потребовала возместить еще и моральный ущерб в размере 30 млн тенге.

Приговор озвучили в специализированном межрайонном уголовном суде. 18-летнего студента медицинского колледжа Назара Сапаргалиева приговорили к 15 годам за убийство, сообщает zakon.kz.

Все началось в апреле этого года. Инцидент в селе Камысты Жанибекского района перерос в трагедию, передает портал Мой Город.

Назар со своим другом прогуливались по поселку и встретили двоих односельчан старшего возраста, которые потребовали купить им пива. Получив отказ, они избили ребят и пригрозили в следующий раз переломать ноги.

Назар Сапаргалиев рассказал о случившемся старшим друзьям и на следующий день пошел вместе с ними разбираться. Встреча состоялась в сельском парке, началась групповая драка.

Назар Сапаргалиев кухонным ножом ударил Калжикова, который умер по дороге в больницу. Подсудимый вину свою не признал и заявил, что взял всю вину на себя лишь для того, чтобы получить меньший срок. Но свидетели во время судебных разбирательств прямо указали, что видели нож в руках Назара Сапаргалиева. Кроме этого, в драке были ранены еще двое мужчин, их травмы оказались легкой степени тяжести, - рассказал судья Бакыт Ермаханов.

Супруга погибшего потребовала возместить моральный ущерб в размере 30 млн тенге. У погибшего остались трое дочерей, младшей из которых всего восемь месяцев. Однако, учитывая материальное положение осужденного, суд назначил возместить моральный ущерб в размере 10 млн тенге.

Мама осужденного заявила, что не верит в то, что ее сын мог совершить такое тяжелое преступление.

15 лет - это слишком много, я не согласна с таким решением суда. Посоветуюсь с адвокатом и приму решение об апелляции. Я вообще не верю в то, что мой сын мог убить человека. Он - молодой, только начал жить, никогда ни с кем не конфликтовал, старался всегда и всем помогать. Один он не мог такое совершить, - отметила Ажар Сапаргалиева.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!