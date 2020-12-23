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В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

Они были завезены из ЮАР.

Фото : alqabas.com23 декабря 2020, 21:39

В Великобритании выявлены еще два новых штамма коронавируса, они завезены из ЮАР, сообщает zakon.kz.

Они были завезены из ЮАР, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон связал возросшее число заболевших с новой мутацией COVID-19. Он заявил, что новый штамм оказался заразнее предыдущих сразу на 70%.

В связи с этим британские власти вынуждены объявить о введении нового максимального уровня ограничений в Лондоне и в юго-восточной части Англии.

После этого многие страны ЕС начали объявлять о закрытии границ.


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