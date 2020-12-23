"Барыс" обыграл "Авангард" в выездном поединке

"Барыс" открыл счет на второй минуте после сбрасывания.

В выездном поединке против "Авангарда" "Барыс" одержал победу и продлил свою удачную серию до четырех встреч, сообщает zakon.kz.

В составе гостей впервые за долгое время появился Джесси Блэкер, который восстановился после травмы, передает пресс-служба ХК "Барыс".

"Барыс" открыл счет спустя 74 секунды после стартового вбрасывания. Михайлис и Старченко в большинстве разыграли приличную двухходовку, и последний отправил шайбу в ворота Грубеца. Хозяева ответили довольно быстро – также в большинстве отличился Семенов. Следующая шайба была заброшена под занавес второго игрового отрезка. Лилья отличился после отличного паса Вароне. В конце заключительной трети уже сам Вароне поставил точку в матче. 3:1 – победа "Барыса".

Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря. На домашнем льду "Барыс" примет хабаровский "Амур".

"Авангард" – "Барыс" 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

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