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6 человек спасено и 40 эвакуировано – спасатели ВКО потушили пожар в многоэтажке

Один из жильцов дома, еще до приезда пожарных попытался самостоятельно отключить электроэнергию, но получил электротравму. С термическими ожогами кистей рук его госпитализировали.

Фото : instagram.com/shygysqaz_tjd24 декабря 2020, 00:25

Огнеборцами ВКО спасено 6 жителей и 40 эвакуировано при пожаре в многоэтажном доме в областном центре, сообщает zakon.kz.

Сигнал о пожаре в многоэтажном доме Усть-Каменогорска поступил в 14:28. Прибыв на место, пожарные подразделения обнаружили, что горит электрокабель в электрощитовой, а также электросчетчики автоматов защиты со 2 по 8 этаж, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

Один из жильцов дома, еще до приезда пожарных попытался самостоятельно отключить электроэнергию, но получил электротравму. С термическими ожогами кистей рук его госпитализировали.

Звеном газодымозащитной службы было спасено 6 жителей, из них 4 детей. Одну из спасенных, женщину, 1932 года рождения, получившую отравление продуктами горения госпитализировали в отделение реанимации городской больницы.

В первую очередь пожарные эвакуировали по лестничному маршу из сильно задымленного подъезда 40 жителей, из которых 6 дети.

Было спасено 6 граждан, из них 4 ребенка.

В ликвидации пожара было задействовано 35 сотрудников и 9 единиц техники.


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