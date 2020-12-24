Голливудская звезда узнала, что рекламирует системы видеонаблюдения на Урале
Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Известная британская актриса Кейт Бекинсейл узнала, что рекламирует в Магнитогорске системы видеонаблюдения. Ее портрет украшает кузов "Газели" компании, сообщает zakon.kz.
Об этом звезда "Перл- Харбора" и "Ван Хельсинга" сообщила на своей странице в Instagram.
Итак, в продолжение недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле там я, только я с яйцами по-шотландски и киркой, – пошутила актриса.
Неожиданная находка развеселила подписчиков актрисы, в том числе пост Бекинсейл оценили и русскоязычные пользователи. Они с юмором прокомментировали рекламу.
Отличный стартап. Вы сами приезжаете устанавливать систему?
Очень интересно, сколько же вам заплатили за рекламу?
Катя контролирует всех нас
Вас так любят в России, — написали поклонники звезды.
Знаменитость пожаловалась на компанию. Теперь челябинскими предпринимателями займется Федеральная антимонопольная служба РФ.
Но как пишет Life.ru, в "Стелсе" ответили голливудской звезде.
То, что она выложила, мы в курсе. Ну актриса выложила — это ее право, она захотела. Но мы порадовались, это любимая наша актриса. Мы очень рады и очень гордимся.
При этом в компании открестились от авто, фото которого оказалось в ее аккаунте, заявив, что это частная машина и компании "Стелс" она не принадлежит.
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