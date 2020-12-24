Telegram ввел голосовые чаты на тысячи участников

В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. После подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы.

В мессенджере Telegram появились голосовые чаты — аудиоконференции, к которым участники могут подключаться в любой момент, передает zakon.kz.

В группах теперь можно запустить голосовой чат одновременно с перепиской, сообщается в блоге сервиса.

В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда, — сказали представители Telegram. — Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений.

Включить голосовой чат может администратор группы. Для этого нужно выбрать в профиле пункт "Еще" (или нажать на иконку с тремя точками), а затем "Голосовой чат".

В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. После подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

Опция подходит для массовых мероприятий, фестивалей или конференций, поскольку к каждому чату могут одновременно подключиться тысячи участников. В будущих релизах появятся трансляции экрана или видео, обещает Telegram.

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