Автобус насмерть сбил бывшую "Мисс мира"

Норма Глэдис Каппальи стала победительницей конкурса "Мисс мира – 1960",

Первая аргентинская обладательница титула "Мисс мира" Норма Каппальи погибла после того, как ее сбил автобус, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом 23 декабря пишет газета La Nacion.

Авария произошла еще 17 декабря в Буэнос-Айресе. В 81-летнюю бывшую королеву красоты въехал автобус, когда она переходила дорогу в положенном месте по пути в магазин.

Каппальи госпитализировали в тяжелом состоянии. Она провела в медикаментозной коме пять дней, после чего скончалась.

Она вышла купить кое-что. У нее было хорошее здоровье, поэтому очевидно, что она умерла в результате аварии, — заявила племянница Каппальи Карла.

Норма Глэдис Каппальи стала победительницей конкурса "Мисс мира – 1960", проходившего в Лондоне, когда ей был 21 год. Она стала первой представительницей Аргентины, завоевавшей этот титул.

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