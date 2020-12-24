Горячие новости
Читайте также

Автобус насмерть сбил бывшую "Мисс мира"

Норма Глэдис Каппальи стала победительницей конкурса "Мисс мира – 1960",

Фото : wikimedia24 декабря 2020, 06:35

Первая аргентинская обладательница титула "Мисс мира" Норма Каппальи погибла после того, как ее сбил автобус, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом 23 декабря пишет газета La Nacion.

Авария произошла еще 17 декабря в Буэнос-Айресе. В 81-летнюю бывшую королеву красоты въехал автобус, когда она переходила дорогу в положенном месте по пути в магазин.

Каппальи госпитализировали в тяжелом состоянии. Она провела в медикаментозной коме пять дней, после чего скончалась.

Она вышла купить кое-что. У нее было хорошее здоровье, поэтому очевидно, что она умерла в результате аварии, — заявила племянница Каппальи Карла.

Норма Глэдис Каппальи стала победительницей конкурса "Мисс мира – 1960", проходившего в Лондоне, когда ей был 21 год. Она стала первой представительницей Аргентины, завоевавшей этот титул.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты