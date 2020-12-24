Мать бросила малолетних детей на съемной квартире в Атырау

Теперь комиссия по защите прав детей будет решать вопрос об ограничении ее родительских прав.

Жительница Атырау бросила детей на съемной квартире, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖвйык.

Женщина с двумя несовершеннолетними детьми в возрасте 5 и 3 лет снимала квартиру по улице Тельмана.

Ее 18-летняя старшая дочь, которая проживает в Актау, рассказала, что еще осенью мать позвонила ей, попросила приехать и присмотреть за младшими сестрами. А сама ушла в неизвестном направлении и не думала возвращаться.

Не дождавшись матери, старшая дочь обратилась в полицию. Выяснилось, что в последний раз 35-летнюю женщину видели на одной из съемных квартир по улице Дутбаева. Пресс-служба ДП сообщает, что ранее ее детей уже помещали в Центр адаптации, а ее саму привлекали к административной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В настоящее время девочки снова устроены в Центр адаптации, а собранные материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения вопроса об ограничении родительских прав, - отметил первый заместитель начальника управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев.

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