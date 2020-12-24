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UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

UFC представил на выбор четыре ярких болевых приема.

Фото : lenta.ru24 декабря 2020, 07:20

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил фанатам проголосовать за лучший болевой прием в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Видео эпизодов показано в Twitter-аккаунте организации.

UFC представил на выбор четыре ярких болевых приема. В частности, рычаг колена в исполнении американки Маккензи Дерн, рычаг колена от бразильянки Арианы Липски, а также удушающие приемы ("треугольники"), которыми обеспечили победы россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джимми Флик.


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