UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил фанатам проголосовать за лучший болевой прием в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Видео эпизодов показано в Twitter-аккаунте организации.

UFC представил на выбор четыре ярких болевых приема. В частности, рычаг колена в исполнении американки Маккензи Дерн, рычаг колена от бразильянки Арианы Липски, а также удушающие приемы ("треугольники"), которыми обеспечили победы россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джимми Флик.

It's time to pick the Submission of the Year ???? Place your vote below!



[ ???? #UFCHonors Presented by @ToyoTires ]