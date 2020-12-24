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Названы автомобили с самыми надежными двигателями

Специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей.

Фото : drive2.ru24 декабря 2020, 07:28

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Для своего исследования специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год. Они сравнили частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Согласно результатам исследования, реже всего этот индикатор загорался у автомобилей фирмы Mitsubishi. На второй строчке в рейтинге расположились машины Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнули авто компании Volkswagen.


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