Головкин вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN
ESPN выложили обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Редакция спортивного канала ESPN опубликовала свой рейтинг лучших боксеров в категории pound-for-pound, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz
На своем сайте ESPN выложили обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. В данном рейтинге чемпион мира IBF/IBO в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) удержался в десятке лучших и разделил последнюю строчку с американским обладателем титулов WBA Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 KO).
Полностью рейтинг P4P от ESPN выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд
2. Сауль Альварес
3. Наоя Иноуэ
4. Эррол Спенс-младший
5. Теофимо Лопес
6. Тайсон Фьюри
7. Василий Ломаченко
8. Александр Усик
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Геннадий Головкин
10. Джервонта Дэвис.
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