Ученый рассказал, как остановить мутации коронавируса

Вакцинация позволяет остановить эпидемию и череду мутаций.

Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать, - сказал Базыкин.

Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию вируса.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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