В Алматинской области состоялся торжественный прием с заслуженными деятелями

Ежегодные встречи - прекрасный повод поделиться важными новостями.

Во Дворце торжеств Талдыкоргана аким Алматинской области Амандык Баталов по устоявшейся традиции встретился с заслуженными деятелями Жетысу, внесшими огромный вклад в развитие региона.

В торжественной встрече приняли участие Почетные граждане Алматинской области, в лице Дины Нургалиевой, Алимгазы Райымбека, Аскербека Абаева, Сагынжана Асылкеней, Анатолия Водянова, Райхан Сергазиновой и Председателя Совета ветеранов области Ермека Келемсеита. Ни один заслуженный деятель области не остался без внимания. А их в регионе более 160. Аким области Амандык Баталов уделил внимание каждому.

Ежегодные встречи в преддверии нового года не только выражение искренней благодарности за многолетний плодотворный труд ветеранов на благо родного края и страны, но и прекрасный повод поделиться важными новостями.

Важно подчеркнуть, что в ходе мероприятия присутствующие вспомнили и почтили память тех, чьи жизни унесла пандемия коронавируса.

По сложившейся доброй традиции каждый год мы встречаемся с вами, подводим итоги года. К сожалению, в уходящем году пандемия унесла жизни многих наших соотечественников, память о каждом из них навсегда останется в наших сердцах... Признаюсь, в начале было очень трудно бороться с неизвестной всему миру опасной инфекцией, но на сегодня, благодаря огромной государственной поддержке и сплоченности жителей, мы смогли стабилизировать ситуацию, – сказал Амандык Баталов.

Во время круглого стола, глава региона и заслуженные деятели Жетысу обменялись мнениями и обсудили главные вопросы, стоящие на повестке дня. Также аким Алматинской области поделился итогами уходящего года, и социально-экономическими достижениями региона. По его словам, по итогам года наблюдается динамика роста в основных отраслях экономики и нашей области.

Вы знаете, что область занимает лидирующие позиции по количеству голов крупного рогатого скота, по производству мяса птицы. Помимо этого, сегодня можно с уверенностью сказать, что Алматинская область вернула себе статус главного свекловодческого региона страны, успешно выполнив поручение Елбасы, – сказал А.Баталов.

Итогами деятельности Совета ветеранов поделился и Ермек Келемсеит. Со слов Председателя, в текущем году не смотря на сложную сложившуюся ситуацию, им удалось выпустить на свет книги посвященные 75-летию Великой победы и 175-летию Абая Кунанбаева.

В первую очередь, я хочу выразить благодарность руководству области за то, что не прерывая традиции мы смогли собраться за этим круглым столом. Также, по вашей инициативе и поддержке мы смогли выпустить книги, над созданием которых трудились почетные граждане нашей области, общественные деятели, - говорит он.

Амандык Баталов искренне дорожит каждым. А потому незамеченным не остался 80-летний юбилей заслуженного деятеля культуры, кавалера ордена "Құрмет" Дины Нургалиевой. Особенно отметил он и недавнего юбиляра почетного гражданина Алматинской области Алимгазы Райымбекова. Каждому глава региона адресовал теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще неоднократных душевных предновогодних встреч.

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