Altyn Bank стал участником ипотечных программам "7-20-25" и "Баспана Хит"

Займы выдаются по привлекательной процентной ставке – 7% годовых, с первоначальным взносом от 20% от стоимости приобретаемого жилья, на срок до 25 лет.

Altyn Bank начал прием ипотечных заявок по программам "7-20-25" и "Баспана Хит". Оператором программ является АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Главные преимущества ипотечной программы "7-20-25" отражены в ее названии. Займы выдаются по привлекательной процентной ставке – 7% годовых, с первоначальным взносом от 20% от стоимости приобретаемого жилья, на срок до 25 лет. По данной программе может быть приобретена недвижимость только на первичном рынке от застройщика. Максимальная стоимость приобретаемого жилья — 25 млн. тенге для городов Нур-Султан, Алматы и 20 млн тенге для городов Актау, Атырау, Шымкент.

По программе "Баспана Хит" потенциальные клиенты Altyn Bank могут подать заявку на выдачу ипотечного займа на приобретение не только нового, но и вторичного жилья. Максимальная стоимость приобретаемого жилья – 35 млн тенге для городов Нур-Султан, Алматы и 25 млн тенге для городов Актау, Атырау, Шымкент. Эти условия существенно расширяют выбор недвижимости для клиентов. По условиям программы "Баспана-хит", займы выдаются на срок до 15 лет, первоначальный взнос не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья. Ипотечный заем предоставляется в тенге, по ставке 10,75% годовых (на текущую дату). Актуальный размер ставки вознаграждения определяется на дату оформления займа.

Основные требования к потенциальному заемщику по данным программам – гражданство Республики Казахстан, возраст от 21 до 60 лет, наличие подтверждаемого дохода и отсутствие непогашенного ипотечного займа, собственного жилья.

Мы хотим, чтобы каждый наш клиент мог выбрать для себя наиболее удобные и доступные условия по ипотеке. Участие в программах "7-20-25" и "Баспана Хит" позволит нашим клиентам получить ипотечный заем с наиболее выгодными рыночными условиями, - отметила директор департамента розничного бизнеса АО "Altyn Bank" Жанара Шалабаева.

Получить консультацию можно по телефону +7 (727) 35-65-777. Заявки принимаются в филиалах и отделениях Altyn Bank в Нур-Султана, Алматы, Актау, Атырау и Шымкент.

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