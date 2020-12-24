Начальник отдела по ЧС осужден на семь лет за взятку в Алматы

Пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Начальник отдела Турксибского района ДЧС Алматы и генеральный директор частной компании осуждены за взяточничество, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматы ранее окончено уголовное дело в отношении начальник ОЧС Турксибского района ДЧС Алматы Нурташева Н.С. по факту неоднократного получения взяток путем вымогательства от руководителей частных компании.

Начальник ОЧС Турксибского района ДЧС Алматы Нурташев подозревался в получении взяток в сумме 20 тыс. тенге от генерального директора ТОО "Хозу-Алматы" Бирюкова за общее покровительство в его коммерческой деятельности, а также 840 000 тенге от руководителя еще одной частной компании за не отражение в предписании (об устранении нарушений) выявленного нарушения в виде отсутствия обработки противопожарной краской на металлоконструкциях терминалов, - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

23 декабря приговором Турксибского районного суда Алматы Нурташев и Бирюкова осуждены к 7 годам и 1 году лишения свободы соответственно.

Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, - отметили в ведомстве.

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