Как взаимодействовал акимат Карагандинской области и "Казцинк" в 2020 году

Для развития здравоохранения поселка была оказана финансовая поддержка при выплате подъемных приглашенным 14-ти врачам.

Одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны "Казцинк" активно участвует в развитии регионов, где расположены ее производственные подразделения. Ведется масштабная работа и в Карагандинской области, где находится Жайремский горно-обогатительный комбинат и почти завершено строительство новой фабрики.

Помимо совместных социальных проектов в рамках меморандума, заключенного с акиматом Карагандинской области, компания развернула большую работу по поддержке местного населения во время пандемии коронавируса.

Основная часть средств была выделена на реализацию социальных проектов в поселке Жайрем. Комплексный подход в решении проблем и оперативных задач в Жайреме решается специально созданным Общественным объединением "Будущее Жайрема".

В 2019 году "Казцинк" помог построить новую поселковую мечеть, ставшую достопримечательностью всего района. В 2020 компания активно поддерживала функционирование религиозного сооружения.

Для развития здравоохранения поселка была оказана финансовая поддержка при выплате подъемных приглашенным 14-ти врачам. Так же специалисты были обеспечены жильем. Приобретено дополнительное оборудование для инфекционной больницы.

Чтобы развивать физическую культуру, финансируются программы местной Федерации спорта. За счет "Казцинка" проводятся различные мероприятия, организация поездок спортсменов на республиканские и областные соревнования, приобретается современный инвентарь и оборудование.

Для поддержки инфраструктуры поселка в зимний период приобретен уголь для отопления всех многоэтажных жилых домов. Топливо было распределено по поселковым котельным. Также для ремонта подвалов многоэтажек закуплены специальные материалы. При возникновении аварийных ситуаций регулярно выделяется специальная техника и материалы. Для обслуживания коммунальной сферы финансируется работа бригады специалистов.

Ежегодно помощь оказывается и детским образовательным учреждениям. В 2020 году отремонтирована кровля средней школы №30.

Продолжается и поддержка местного ЦОНа. Ежегодно компания финансирует транспортные расходы для оперативной доставки документации в г. Каражал и обратно.

Часть проектов "Казцинк" осуществляет в поселке Старый Жайрем. В нынешнем году там были установлены 76 столбов уличного освещения на 7 улицах, отремонтирована и оборудована электрическим отоплением поселковая намазхана.

В 2020 году "Казцинк" направил на развитие Карагандинского региона более 775 млн тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!