Казахстан и ОАЭ предоставят друг другу земельные участки на 49 лет
На выделенных землях будут построены здания посольств.
Фото : i.siteapi.org24 декабря 2020, 10:35
Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в Астане и Абу-Даби для нужд посольств, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, ратификация указанного соглашения, совершенного 15 января 2017 года в городе Абу-Даби, важна для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и развития дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ.
Кроме того, принятие проекта, помимо укрепления дружественных отношений между двумя государствами, также будет способствовать обеспечению надлежащих условий пребывания и работы дипломатических представительств Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан.
В соответствии со статьей 1 данного соглашения, эмиратской стороне в Нур-Султане выделяется земельный участок площадью 26 147 квадратных метров в районе пересечения проспектов Тауелсиздик и Рахимжана Қошкарбаева, а казахстанской стороне передается земельный участок в дипломатическом корпусе города Абу-Даби площадью 11 148 квадратных метров для использования на условиях безвозмездного землепользования сроком на 49 лет с последующей пролонгацией на аналогичный срок, - уточнил министр.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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