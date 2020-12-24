Успей прокачать бизнес к 2021 году, внедрив CRM Битрикс24 со скидкой до 40%

Посещает ли вас такая мысль? Видны взаиморасчеты, оборот, задолженность клиентов вашей компании, но, при этом, неизвестно, какое количество звонков сделал тот или иной менеджер, количество проведенных встреч, средний чек на этапе переговоров и т.п.

До конца 2020 года остались считанные дни, и это подходящий момент, чтобы внедрить CRM Битрикс24 со скидкой.

В этом поможет компания "SIMBIOS PRODUCTION", которая 4 года на IT-рынке предоставляет услуги в автоматизации бизнес-процессов.

1XBET, Вираж, Назик, MilaVista, Обувенок и 150+ компаний уже сотрудничают с ними.

Хотите получить современные инструменты, посредством интеграции CRM-системы Битрикс24, с гарантией результата?

— автоматизировать бизнес-процессы;

— найти новые каналы продвижения товаров;

— продолжить работу бизнеса;

— поддерживать связь с клиентами круглый год;

— организовать онлайн-продажи;

— контролировать работу сотрудников;

— увеличить скорость обработки задач и заявок;

— вести правильный финансовый учет (приход, расход, переводы, и это в

разрезе определенных клиентов или сделок) ;

— работать в одном сервисе и без бумажной волокиты;

— УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ БИЗНЕСА.

Всего несколько сделок, спасенных CRM-системой, окупят затраты на внедрение.

Аналитика, статистика, и другие улучшайзеры, благодаря которым процесс измеряется в цифрах, от скорости ответа на звонок, и до доставки продукции покупателю.

Нельзя управлять тем, что невозможно измерить, но всего, что измеримо, можно достичь. © Билл Хьюлетт - сооснователь компании HP.

Остаьте заявку на сайте, указанном по ссылке выше, и сертифицированные проектные менеджеры "SIMBIOS PRODUCTION" ответят на вопросы, подберут подходящий тарифный план Битрикс24, отвечающий потребностям вашего бизнеса, и проведут демонстрацию работы.

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