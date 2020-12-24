Новый Эко-кодекс: госрегулирование по адаптации к изменению климата улучшится

Данная система подготовлена с участием экспертов.

В новом Экологическом кодексе страны, который сейчас, после одобрения Парламентом, отправлен на подпись Президенту РК, в числе прочих мер введена система по адаптации к изменению климата. Она предусматривает также адаптацию госупруправления и в целом общества, сообщил Вадим Ни, председатель правления НПО "Социально-Экологический Фонд" в РК.

Данная система подготовлена с участием экспертов, общественности, - сказал он. - Учтены различные риски и то, насколько мы уязвимы к изменению климата. Система адаптации предусматривает меры по снижению данных рисков в различных секторах экономики. К примеру, за последнее время вследствие изменения климата растет число ЧС, меняется гидрологический режим рек, растет уровень потребления воды, ухудшаются условия ведения сельского хозяйства и т.д. Поэтому в Кодексе введены нормы, которые позволяют государству адаптироваться к данным изменениям.

По словам Вадима Ни, это "мягкий" инструмент, который больше затрагивает госуправление. Теперь дело остаётся лишь за реализацией всех этих инициатив.

Среди нововведений Кодекса эксперт также отметил внедрение механизма стратегической экологической оценки, которая предусматривает рассмотрение экологических аспектов при принятии различных проектов, в том числе государственных, оценку того, как их реализация будет влиять на окружающую среду.

Кроме того, Вадим Ни отметил введение в Эко-кодексе системы по регулированию выбросов парниковых газов.

Законодательство по системе парниковых газов было разработано еще в 2011 году, но были упущены серьезные моменты по системе квотирования и торговли данными выбросами. Сейчас введена привязка к Парижскому соглашению о снижении выбросов на национальном уровне на 15% к 2030 году относительно 1990 г. До этого национальный показатель отсутствовал в системе регулирования.

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