Экологи предложили создать карту чувствительности Каспийского моря

Первый Форум Каспийского хаба, созданного на базе Атырауского университета нефти и газа, был проведен в сентябре 2020 года.

Ректора государственных университетов Прикаспийских государств обсудили состояние Каспийского моря за круглым столом, организованным Атырауским университетом нефти и газа имени Сафи Утебаева, передает zakon.kz.

В работе Международного круглого стола приняли участие восемь ректоров, ведущие специалисты университетов прикаспийских государств – Казахстана, России и Азербайджана. Также на круглом столе участвовали представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Первый Форум Каспийского хаба, созданного на базе Атырауского университета был проведен в сентябре 2020 года, где в целях укрепления потенциала сторон в области образования, культуры, науки, было принято решение о создании Мультикампусного Сетевого университета.

Была создана рабочая группа координаторов в составе представителей каждого вуза – члена ассоциации.

Была разработана дорожная карта, в ходе которой планируется внедрение совместных магистерских программ, исследовательских проектов, хакатонов, студенческих стартапов. С ноября группой ученых университета была проведена большая работа по исследованию влияния уровня колебания моря на техногенную ситуацию, в результате которой был создан аналитический обзор для изыскания новых проектов, - отметила председатель правления – ректор НАО Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева Гульзада Шакуликова.

В ходе круглого стола спикеры предлагали свои решения для составления карты чувствительности. Целью карты является отслеживание всех процессов, благодаря которому можно давать прогнозы явлений и их влияния на прибрежную зону.

Об уникальности каспийского региона высказался декан геолого-географического факультета Астраханского государственного университета Александр Бармин.

По его словам, составление карты чувствительности является весьма актуальным и злободневным вопросом.

Нам нужно объединить усилия и создать рабочие группы на уровне кафедр, где уже имеется значительное количество материала для обмена результатами, чтобы быстрее создать карту, - сказал Бармин.

По результатам обсуждений на Круглом столе будут приняты соответствующие резолюции.

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