Громкие уголовные дела 2020 года в Казахстане

Среди осужденных в этом году есть два бывших акима областей.

Zakon.kz рассказывает о громких уголовных делах уходящего 2020 года.

В этом году на скамье подсудимых оказались акимы двух областей.

Речь идет о бывшем акиме Павлодарской области Булате Бакауове. Его подозревали в превышении должностных полномочий. По материалам дела фирма, которая принадлежала племяннику Бакауова, не заплатила 200 миллионов тенге налогов. Бакауов потребовал от фискалов уменьшить эту сумму до чуть более 3 млн тенге и попал под суд.

В итоге его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и постановили привлечь к принудительному труду в общественных местах.

Еще одного осужденного экс-акима зовут Куанышбек Искаков. Он руководил Кызылординской областью. Его осудили к 7 годам колонии средней безопасности за мошенничество в особо крупном размере. По материалам дела Искаков и его подельники обманом завладели деньгами, которые были пожертвованы для восстановления города Арысь.

Смерть полицейских на блокпосту в Алматы

Весной на одном из блокпостов в Алматы произошло ДТП. Погибли двое полицейских. Виновным в аварии признали их бывшего коллегу Азата Азаматова, который уволился за несколько дней до аварии. Оказалось, в момент наезда он был пьян. Суд приговорил его к 10 годам колонии.

Кража оружия в Шымкенте

В феврале Туркестанскую область всколыхнула история с кражей оружия из военной части. Осенью главного фигуранта дела, молодого военнослужащего Абылая Балгынбая приговорили к 10 годам колонии. Он вместе с подельниками с 13 января по 20 февраля украл 29 автоматов, 28 пистолетов Макарова, один травматический пистолет и боеприпасы к ним.

Намеренный наезд на пешеходов в Алматы

За наезд на пешеходов на улице Гагарина двух братьев приговорили к тюремным срокам. По материалам дела, они на двух автомобилях врезались в толпу людей, пострадали три человека. Суд обоих признал виновными. Младшего Динмухамеда Аликеева приговорили к 11 годам 3 месяцам колонии, старшего Жандоса Аликеева – к 4 годам 8 месяцам колонии.

Убийство девочки в пятизвездочном отеле Алматы

В Алматы гражданину Великобритании Баракату Мохамеду дали 20 лет тюрьмы. Его признали виновным в убийстве своей маленькой дочери. По материалам дела пилот британской авиакомпании был пьян, также был под наркотиками. После ссоры с супругой прямо в номере отеля он стал избивать свою дочку. Та умерла.

Дело Аси Тулесовой

Гражданскую активистку Асию Тулесову приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Летом во время незаконного митинга Тулесова сбила с головы сотрудника полиции фуражку. Суд признал ее виновной в применении насилия в отношении полицейского.

Дело экс-банкира Ертаева

Бывший банкир Жомарт Ертаев проходил обвиняемым по делу о хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его признали виновным и приговорили к 11 годам в колонии среднего режима.

В 2020 году казахстанцы особое внимание обращали и на тех, кого выпустили по УДО.

Дело Джакишева

Экс-главу национальной атомной компании "Казатомпром" Мухтара Джакишева освободили из колонии в марте. В 2010 году ему дали 14 лет тюрьмы. Джакишеву дважды отказывали в условно-досрочном освобождении, в третий раз все-таки выпустили по УДО.

Дело Майлыбаева

Бывшему заместителю главы Администрации Президента Баглану Майлыбаеву в 2017 году дали 5 лет за злоупотребление полномочиями и разглашение госсекретов. 30 мая этого года его выпустили по УДО. До конца срока Майлыбаеву оставалось отсидеть полтора года.

Дело Дутбаева

Бывшему председателю КНБ Нартаю Дутбаеву в 2017 году дали 7,5 лет за разглашение госсекретов и превышение полномочий. Через год его судили по другим статьям и дали 12 лет, еще спустя год срок наказания ему сократили до 11 лет. В этом году суд сделал перерасчет срока, учел возраст Дутбаева и освободил по УДО.

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