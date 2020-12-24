АНК выдвинула 9 кандидатов в депутаты Мажилиса

Заседание Совета АНК по выдвижению кандидатов состоялось 11 декабря.

На заседании Центризбиркома зарегистрировали кандидатов в депутаты Мажилиса, выдвинутых Советом Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ерлан Дауылбаев сообщает, что заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана по выдвижению кандидатов в депутаты Мажилиса состоялось 11 декабря.

Всего решением Совета Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва;

2. Амирханян Аветик Рубенович - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объдинения "Масис"

3. Буларов Ильяс Юсупович - аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;

4. Деменьтева Наталья Григорьевна – директор коммунального государственного учреждения "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау;

5. Ли Юрий Виссарионович - председатель объединения юридических лиц "Национальная палата коллекторов Казахстана";

6. Набиев Вакиль Гусейнович - вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов";

7. Осин Шамиль Абзалетдинович - глава фермерского хозяйства "Шығыс";

8. Тохтасунов Владимир Имтахунович - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "ЖетысуОблГаз";

9. Хамедов Абилфас Муслимович - председатель республиканского общественного объединения "Ассоциация азербайджанцев".

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