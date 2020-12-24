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Хотели покататься. Подростки угнали Toyota Camry

Их задержали в районе автомобильного рынка.

Фото : inbusiness.kz24 декабря 2020, 11:34

В Алматинской области двое подростков угнали автомобиль Toyota Camry, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Карасайского РУП обратился 33-летний житель поселка Райымбек с заявлением об угоне его личной автомашины Toyota Camry. Со слов потерпевшего, он зашел домой попить чай, а когда через короткое время вышел, машина отсутствовала.

В результате слаженных действий дежурного, следственно-оперативной группы в составе следователя, оперативника, криминалиста и наряда патрульной полиции, по "горячим следам" в течение часа им удалось остановить угнанную автомашину в районе автомобильного рынка. В салоне находилось два 14-летних подростка, проживающих в Алматы, - сообщили в полиции.

Задержанные признались в совершении угона, заявив, что они просто хотели покататься. Уголовное дело расследуется по статье 200 части 2 УК РК.


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