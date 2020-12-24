Внутренняя трансформация БРК и курс на устойчивое развитие

2020-ый для БРК, как и для всей страны в целом, стал серьезным испытанием на стойкость.

Пандемия коронавируса положила начало масштабному и повсеместному переделу бизнес-моделей, корпоративной культуры и подходов в стратегическом планировании.

Компании, игнорирующие новые тренды, рискуют остаться не у дел. По мнению первого руководителя банка Развития Казахстана (БРК) Абая Саркулова, главное в этом вопросе – проактивность команды. Главный финансовый институт страны одним из первых разработал антикризисный план для клиентов, пересмотрел привычный бизнес-процесс и поменял подход к кредитованию. Об обновленной стратегии БРК и о том, как эти изменения скажутся на заемщиках, в специальном интервью "Курсиву" рассказал председатель правления банка Абай Саркулов.

- Каким был 2020 год для БРК? Как БРК удалось справиться с вызовами пандемии?

- 2020-ый для БРК, как и для всей страны в целом, стал серьезным испытанием на стойкость. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, а в последствии и карантинных ограничений и снижения цен на нефть наши партнеры-заемщики стали испытывать определенные финансовые трудности. Однако, в рамках антикризисного плана БРК, разработанного еще в начале 2020 года, мы проанализировали кредитный портфель, провели стресс-тесты по каждому нашему проекту и провели системную работу по минимизации влияния изменений курса национальной валюты и пандемии коронавируса на кредитный портфель банка.

Относительно комфортно себя чувствовал металлургический сектор и проекты в отрасли телекоммуникаций, где заемщиками являются "Транстелеком", "SilkNetCom", "Казахтелеком". Достаточно уязвимыми оказались нефтегазовый и туристические сектора, аналогичная ситуация и с проектами в отрасли логистики, например аэропорты, которые из-за ограничений долгое время не функционировали. Наибольшему негативному влиянию пандемии подверглись проекты, которые находятся на стадии строительства и поставки оборудования. Из-за того, что границы многих стран оказались закрытыми, часть оборудования не была поставлена в срок. Понимая всю ситуацию, мы приняли оперативные меры и признали случаи с перебоями и задержками поставок оборудования форс-мажором. Незамедлительно предоставили возможность отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению, отменили штрафные санкций за несвоевременные исполнения финансовых и нефинансовых обязательств. Для проектов, профинансированных в тенге, банк провел реструктуризацию займов, а для проектов, профинансированных в иностранной валюте - предоставлена возможность конвертации займа при условии наличия фондирования.

Сейчас команда банка на постоянной основе оценивает влияние COVID-19 на деятельность БРК и его клиентов.

Несмотря на сложности этого года, банку удалось удержать объем ежегодного финансирования проектов. БРК ежегодно инвестирует в экономику Казахстана более 400 млрд тенге. Размер кредитного портфеля БРК по данным на 31 октября 2020 составил 1 926 млрд тенге увеличившись в сравнении с данными на начало года на 11,5% (с 1 728 млрд тенге). В структуре кредитного портфеля БРК сейчас 75 проектов, 55% приходится на проекты в обрабатывающей промышленности.

- Сколько проектов было запущено в этом году?

- По итогам текущего года семь проектов, профинансированных БРК введены в эксплуатацию. Это такие проекты как гостинично-туристический комплекс в Мангистауской области Rixos Water World Aktau, энергоблок АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", завод по производству легковых автомобилей ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, один из цехов по производству нефтесервисного оборудования на предприятии ТОО "АтырауНефтеМаш", вторая очередь Макинской птицефабрики в Акмолинской области, второй пусковой комплекс ветровой электростанции на 50 МВт "Астана EXPO-2017" ТОО "ЦАТЭК Green Energy" и закончено строительство аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий АО "Транстелеком".

Все эти проекты капиталоемкие, имеющие высокий социально-экономический и мультипликативный эффект. Благодаря этим семи проектам создано 1 900 новых рабочих мест в разных регионах. На мой взгляд, в сегодняшних реалиях, когда по всему миру идут сокращения рабочих мест, этот социальный эффект наиболее значимый. Что касается налоговых отчислений, то за 11 месяцев текущего года компании выплатили в бюджет 15 млрд тенге.

Хочу также отметить проводимую работу по экспортному направлению в банке. Во время пандемии мы не снижали объемы поддержки наших экспортеров. Безусловно, имелись операционные сложности, но экспортеры чувствовали себя достаточно комфортно, никто из компаний не обращался к нам за отсрочкой или другими мерами поддержки. С начала года мы освоили сумму поддержки на 92,5 млрд тенге, сейчас в портфеле банка находятся 15 экспортных операций, благодаря которым Казахстан экспортирует растительные масла, молочную продукцию, кондитерские изделия, напитки, автомобильные аккумуляторы, минеральные удобрения, цинк, медь, свинец и фосфатную продукцию и др.

- Какова валютная структура кредитного портфеля БРК на сегодня? Как банк решает, какие проекты финансировать в тенге, а какие – в иностранной валюте?

- Наш портфель на 53,3% сформирован в тенге и на 46,7% в валюте. С 2013 года объем кредитования в тенге вырос на 26%. Такие изменения положительно отразились на финансовой устойчивости наших заемщиков.

Что касается валюты кредитования, то мы пользуемся натуральным хэджем. Если у заемщика есть валютная выручка, то мы выдадим кредит в валюте, однако, если валютная выручка отсутствует, тогда мы предоставляем кредит в тенге. Такой подход обеспечивает наших заемщиков хорошей финансовой стабильностью и позволяют нивелировать валютный риск.

- Планирует ли банк привлекать средства на внешних рынках в этом или следующем году?

- БРК предлагает бизнесу выгодные условия для реализации проектов, на различных стадиях– от инвестиционной фазы до экспорта готовой продукции. Для обеспечения лучших условий для клиента, БРК активно привлекает заемные средства как на внутреннем, так и на международных рынках капитала, так на каждый тенге из государственных средств Банком Развития привлечено 1,96 тенге рыночного заимствования. Буквально перед пандемией мы осуществили третий выпуск тенговых облигаций в размере 62,5 млрд тенге по выгодной ставке. Мы всегда ориентируемся на рынок и спрос. В следующем году мы планируем роуд-шоу для зарубежных инвесторов, чтобы заинтересовать их в инвестировании в Казахстан.



В начале декабря текущего года банк подписал кредитный договор с Евразийским банком развития, согласно которому нам предоставили кредитную линию в размере 5,724 млрд российских рублей сроком на 7 лет. Также мы заключили четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с ВЭБ.РФ Евразийским банком развития и Банком развития Республики Беларусь. Мы планируем развивать реализацию сделок в российских рублях и финансировать наших заемщиков в этой валюте. Таким образом, мы всячески диверсифицируем наш портфель заимствования, смотрим и на другие валюты. Возможно, в следующем году опять повторим работу по выпуску евробондов в тенге на зарубежных рынках.

- Парламент РК принял Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий механизм синдицированного финансирования. БРК еще несколько лет назад предлагал банкам сотрудничать по такой схеме, однако они не проявили инициативы. Как вы думаете, изменят ли ситуацию поправки?

- Действительно, в 2014 году БРК предлагал активировать системную работу по синдицированному кредитованию. Тогда мы инициировали и подписали меморандумы с банками второго уровня по сотрудничеству в рамках синдикатов, встречались с представителями БВУ и обменивались идеями потенциальных проектов, но сделки так и не были заключены. Что касается законопроекта, то мы непосредственно приняли участие в пересмотре законодательной базы и снова инициировали эту работу в банке.

Сейчас есть высокий интерес к синдицированному финансированию со стороны банков второго уровня. Мы видим, что этот механизм востребован. В обсуждении активно принимали участие Сбербанк, Халык Банк, Forte Bank. Более того, клиенты, обсуживающиеся в перечисленных банках, также готовы работать по этой схеме. У нас есть ряд наработанных проектов, которые мы хотим посредством синдицированного займа реализовать в ближайшее время. Если говорить о потенциальных сферах, то это - переработка продукции АПК. Сейчас прорабатываем возможности сотрудничества с Forte Bank и Сбербанком. Ожидаем их решения, и, возможно, будем уже открывать финансирование.

- На сайте Банка размещен аналитический портал внешней торговли Республики Казахстан. В чем его важность и актуальность для бизнеса?

- Портал, в первую очередь разработан для повышения эффективности экономической деятельности Казахстана, эдакая база данных для обеспечения широкого круга лиц информацией о внешней торговле Казахстана, где в интерактивном режиме можно получать сведения о торговых потоках в разрезе регионов, отраслей, товаров. Мы подвязали к порталу базы данных по статистике Министерства национальной экономики, Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Чем привлекателен данный портал? Анализ позволяет определить ниши, где можно нарастить потенциал. К примеру, если Казахстан импортирует один и тот же продукт на протяжении долгих лет, объемы растут, то имеет смысл задуматься о возможности его производства на территории республики. Так же и по экспорту: если мы что-то экспортируем и объемы экспорта растут, то, возможно, нужно расширять или модернизировать производство этого товара для расширения экспортного потенциала.

Разработка портала полностью еще не завершена, в будущем планируем подключать к нему и другие базы данных, которые помогут иностранным инвесторам учитывать такие показатели, как тарифы на электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги, что необходимо для реализации инвестиционных проектов.

- А как пандемия повлияла на рабочий процесс самого банка?

- Этот год можно рассматривать как стресс-тест на зрелость корпоративной культуры. Я с радостью резюмирую, что БРК пережил пандемию с наименьшими потерями, так как процесс обновления HR практик прошел успешно. Мы одни из первых перевели сотрудников на дистанционную форму работы. Ежедневно в формате оффлайн у нас работали всего 5-7 человек, это меньше 3% от общего числа сотрудников, с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Это специалисты, поддерживающие IT-инфраструктуру банка, а также работники канцелярии. Такой "экстренный" переход в онлайн режим никак не отразился на деятельности банка, наоборот, сотрудники БРК показали свою сплоченность, эффективность, мотивированность и самоорганизованность.

В этом вопросе не могу не отметить и зрелость IT-структуры банка. Технологическое развитие для БРК всегда было всегда в приоритете. Мы считаем, что внедрение новых технологий в современном мире базовая необходимость. Именно поэтому модернизацию IT системы банка мы начали еще в 2019 году. В мае прошлого года 100% сотрудников получили ЭЦП. Соответственно, мы максимально перестроили бизнес-процессы на формат paper-free – безбумажный документооборот. Мы также обратились во все госорганы с просьбой о возможности внесения изменений в законодательные акты с целью перевода процессов в безбумажный документооборот. Все эти меры позволили банку безболезненно, в кратчайшие сроки осуществить переход на дистанционный формат работы. Более того, банк разработал CRM-систему автоматизировав клиентский сервис и процесс рассмотрения проектов, теперь клиенты банка могут удаленно подать заявку и отслеживать статус через личный кабинет заемщика на сайте банка.

- Каковы планы БРК на 2021 год? Что будет в центре внимания в следующем году?

- В первую очередь необходимо восстанавливать экономику, активно кредитовать проекты. В рамках актуализации стратегии развития банка до 2023 года ожидаем, что с учетом законодательных поправок нам удастся расширить свой инструментарий, к примеру синдицированное финансирование и, возможно, иные формы кредитных инструментов.

Команда БРК сейчас создает критическую массу инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре, находит перспективные отраслевые и товарные ниши. Я думаю, что в следующем году будет много интересных проектов. Хотел бы отметить отрасль туризма, которая подверглась негативному влиянию пандемии. Тем не менее, у Казахстана большой потенциал в этой сфере, ввиду малочисленности населения и огромной территории, что позволяет иностранному туристу чувствовать себя защищенным. К примеру, экотуризм очень востребован сейчас во всем мировом сообществе. У нас есть пул проектов в отрасли туризма, мы их рассматриваем их жизнеспособность, и позже поделимся информацией.

Подводя итоги нашего разговора, хочу сказать, что сейчас однозначно ответить удалось ли нам выйти из коронакризиса на сегодняшний день сложно, так как последствия пандемии на экономику все еще трудно оценить. Прогнозы международных аналитиков о наступлении новой эпохи хаоса, снижение цен на фондовых рынках добавляют неопределенности. Для нас понятно одно - курс развития БРК в период пандемии и с учетом текущих мировых трендов взят правильно: внутренняя трансформация, актуализация стратегии развития до 2023 года, активно большое внимание уделяем проектам устойчивого развития, принципам ESG. Более того, мы стимулируем процесс перехода к "зеленой" экономике и планируем совершенствование модели кредитования Банка Развития с упором на увеличение участия частного сектора в финансировании проектов с участием иностранных инвесторов.

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