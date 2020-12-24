Назначен вице-министр торговли и интеграции РК

Им стал Ержан Казанбаев.

Постановлением правительства Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность вице-министра торговли и интеграции РК, сообщает zakon.kz.

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматы.

В 2006 году окончил Алматинский Технологический университет, в 2008 г. — Абердинский университет (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. В 2010-2012 гг. — и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2012-2013 гг. — начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013 году — руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2013-2016 гг. — заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, г. Астана

В 2016-2019 гг. — директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. С июля 2019 г. по настоящее время занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

Постановлением правительства Аскарулы Азамат освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению.

Азамат Аскарулы родился в 1984 году в Алматинской области.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2009 году — Гарвардский университет по программе "Болашақ", в 2016 году — Гонконгский университет науки и технологии.

В разные годы работал в ТОО "Самрук-Казына Инвест", АО "Қазақстан темір жолы Экспресс", возглавлял ООО "KTZ Express Hong Kong" в г. Гонконг.

В 2016-2019 гг. был советником заместителя премьер-министра РК.

С июля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.

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