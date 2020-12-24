Аффинажный завод "Тау-Кен Алтын" произвел золота на пять тонн больше запланированного

Основной объем продукции завода идет на пополнение золотовалютного резерва страны.

По итогам 2020 года завод произвел 30 тонн золота, что больше на 20% проектной мощности, передает zakon.kz.

Отметим, что "Тау-Кен Алтын" был введен в эксплуатацию в ноябре 2013 года и осуществляет деятельность по переработке золотосодержащего сырья. В ноябре 2019 года вышел на проектную мощность — 25 тонн золота.

Дальнейшее развитие завода предусматривает наращивание объема выпуска производимого золота, автоматизацию процессов в целях учета движения драгоценных металлов, а также переработку твердых промышленных отходов и уменьшение незавершенного производства, - сказал Председатель Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" Қанат Құдайберген.

Всего с начала деятельности заводом произведено более 128 тонн золота. Основной объем продукции завода идет на пополнение золотовалютного резерва страны.

Напомним, стратегическую важность собственного аффинажного производства отмечал Первый Президент РК Елбасы Нурсултан Назарбаев. В 2011 году в ходе индустриально-инновационного форума Нурсултан Назарбаев дал поручение построить в столице завод по производству золота. Строительство аффинажного завода "Тау-Кен Алтын" началось 3 июля 2012 года, а уже к декабрю 2013 года предприятие выпустило первый слиток золота чистотой 99,99%.

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