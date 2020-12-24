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В Костанайской области разрешили работать мечетям и храмам

Им разрешено разработать с 25 декабря.

Фото : visitkostanay.kz24 декабря 2020, 13:26

Главный государственный санитарный врач Костанайской области внес изменения в постановление от 5 ноября 2020 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер", передает zakon.kz.

В частности, в области разрешается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30%.

При этом расположенным в них объектам общепита работает не разрешается.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 декабря 2020 года.


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