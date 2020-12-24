В Костанайской области разрешили работать мечетям и храмам

Им разрешено разработать с 25 декабря.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области внес изменения в постановление от 5 ноября 2020 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер", передает zakon.kz.

В частности, в области разрешается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30%.

При этом расположенным в них объектам общепита работает не разрешается.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 декабря 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!