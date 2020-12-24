Сагинтаев встретился с активными жителями Алатауского района

Аким отметил, что развитию Алатауского района уделяется особое внимание

Аким Алматы во время рабочего объезда встретился с жителями Алатауского района по вопросам реализации проекта "Іскер ана" и решения проблемных вопросов микрорайона Зердели.

В ходе встречи с многодетными матерями, участвующими в проекте "Іскер ана", реализуемом на базе центра социальной поддержки "Бақытты отбасы" Алатауского района, аким города Б. Сагинтаев поинтересовался успехами деловых женщин.

Как рассказала руководитель центра "Бақытты отбасы" Алатауского района Акмарал Басирова, в этом году здесь на различных курсах мастерства обучились порядка 25 тысяч женщин. Многие из них уже стали успешными бизнесвумен.

Жизнь многих женщин, оказавшихся в сложной ситуации, меняется на глазах. Несмотря на трудности, они верят в себя, находят силы и время на получение новых навыков и зарабатывают своим трудом, — поделилась Басирова.

Аким города Сагинтаев напомнил, что программа "Іскер Ана" направлена на поддержку многодетных матерей. На базе районных центров "Бақытты отбасы" они проходят обучение основам предпринимательства в рамках госпрограммы "Еңбек". 888 человек из многодетных семей получили гранты до 555 тыс. тенге. Из них 557 человек уже открыли собственное дело. Еще 203 многодетные мамы получили гранты до 5 млн тенге на общую сумму 406 млн тенге.

Как сообщил аким Алматы Сагинтаев, в текущем году общая сумма грантов увеличена на 200% и составила 700 млн тенге.

Программа востребована и показывает реальные результаты. В этом я еще раз убедился, встретившись с вами. Акимат продолжит оказывать поддержку в развитии предпринимательства среди многодетных мам. Будем помогать с помещениями по льготной арендной плате, к примеру, в малых промышленных парках. Кроме того, рассмотрим возможность увеличения суммы, выделяемой на гранты", — сказал Сагинтаев.

В разговоре с жителями микрорайона Зердели аким города подчеркнул, что поднимаемые вопросы не остаются без внимания. Одним из таких является планируемое строительство на так называемых "вставках" — участках, примыкающих к домам с торцов.

Одна из активных жительниц микрорайона Дана Рахимова рассказала об опасениях жителей в связи с возможной застройкой "вставок". На что аким Алматы Б. Сагинтаев сообщил, что по его поручению управлением земельных отношений изучается вопрос возврата семи таких участков в государственную собственность.

Эти участки должны благоустраиваться в соответствии с пожеланиями жителей домов, к которым они примыкают. Возможно, здесь нужны игровые, спортивные или детские площадки, — подчеркнул Сагинтаев.

В ходе разговора аким Алматы поделился, что развитию Алатауского района уделяется особое внимание, делается это по принципу полицентричности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!