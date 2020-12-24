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До 42 градусов мороза ожидается в Казахстане 

Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

Фото : pixabay.com24 декабря 2020, 13:32

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

в Северо-Казахстанской области 25 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза, ночью 26 декабря до 25-30, местами 33 мороза.

В Павлодарской области 26 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35, на севере области 38 мороза, ночью 27 декабря ожидается 32-37 мороза, местами сильный мороз 40 градусов.

В Акмолинской области 26 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза, ночью 27 декабря 25-30, местами 35 мороза.

В Восточно-Казахстанской области 26 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35 мороза, 27 декабря ожидается сильный мороз 37-42 градусов.


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