Налетчиков в медицинских масках с игрушечным пистолетом осудили на 4 года 

Дерзкий разбой произошел в июне 2020 года.

К 4 годам приговорили подозреваемых в разбойной нападении в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

В июне 2020 года в Сарыагаше произошел разбой. В дежурную часть Сарыагашского РОП обратился житель Шымкента с заявлением о том, что на него совершено разбойное нападение, когда он садился в автомашину "Газель". Двое неизвестных лиц в медицинских масках, угрожая физической расправой и оружием, силой забрали у мужчины сумку, в которой находились около 700 тысяч тенге. После чего злоумышленники скрылись на своей автомашине в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 УК РК "разбой".

В ходе ОРМ оперативники установили приметы автомобиля и ее госномера, на котором подозреваемые могли скрыться. Далее полицейские продолжили поиски преступников. В результате оперативники в течение недели задержали двух подозреваемых на одной из съемных квартир Шымкента. Ими оказались ранее судимые жители мегаполиса. Похищенные деньги подозреваемые успели потратить на собственные нужды. Также стало известно, что подозреваемые угрожали потерпевшему игрушечным пистолетом.

Мы провели всесторонние следственные действия. Оперативники обнаружили автомашину, на которой передвигались подозреваемые, но ее номера оказались "липовыми". Двое молодых людей, причастных к совершению разбойного нападения, сняли госномер с автомашины другого жителя Шымкента и установили на свою. Несмотря на многие подобные препятствия, нам удалось раскрыть преступление. Затем около трех месяцев потратили на досудебное расследование. По крупицам собирали доказательства, необходимые для установления вины подозреваемых. В результате объем уголовного дела составил целых три тома. Мы работали над тем, чтобы задержать преступников по "горячим следам", - сказал следователь Сарыагашского РОП Ерасыл Намазбаев.

По его словам, один из подозреваемых ранее работал в фирме, где трудится потерпевший.

Зная, что у сотрудников фирмы, развозящих товар по магазинам, всегда есть деньги, подозреваемый вместе с подельником совершили дерзкий разбой. Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного дела направили в суд с обвинительным актом. В итоге, решением суда, один из подозреваемых, совершивших разбойное нападение в дневное время, при этом угрожая потерпевшему игрушечным пистолетом, приговорили к 4 годам лишению свободы, а его подельнику назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, - резюмировал полицейский.

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