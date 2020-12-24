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В KMF расшили категории получателей микрокредитов со сниженной на 50% ставкой

Субсидирование является частью более широкой программы мер по поддержке своих заемщиков.

Фото : МФО KMF24 декабря 2020, 14:03

Теперь получить в МФО KMF микрокредит со сниженной в два раза процентной ставкой могут все предприниматели, которые имеют проблемами в текущем бизнесе.

Ранее, эта программа действовала только для бизнеса, которым владеют женщины. Также в микрофинансовой организации смягчили и другие условия. Теперь для получения льготного займа бизнес предпринимателя должен обеспечивать работой как минимум двух человек, а не трех как было ранее. Максимальная сумма займа повышена до 20 млн. тенге. Так что рассчитывать на субсидированный микрокредит могут не только микробизнесмены, но и предприятия сектора МСБ.

Приоритет в рассмотрении заявок по-прежнему будет отдаваться регионам и видам деятельности, наиболее пострадавшим от ограничений в период пандемии.

С начала запуска этой программы, субсидированные микрокредиты получили около тысячи бизнесменов Казахстана, число которых, как планируют в компании, значительно возрастет.

Субсидирование является частью более широкой программы мер по поддержке своих заемщиков, чей бизнес пострадал в результате ограничений, которые действуют с весны этого года.


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