Заемщики KMF начали получать выплаты за покупку энергоэффективного оборудования

Население и бизнес модернизируют жилье и производственные мощности с использованием кредитных средств МФО KMF по программе ЕБРР.

Одним из первых клиентов KMF, получивших кредит по программе GEFF, стала Жанерке Сатарханова - предприниматель из г. Ленгер Туркестанской области. Она приобрела отопительный котел Bosch стоимостью 230 тысяч тенге, ставший основой системы отопления ее продуктового магазина. 10 процентов от суммы вернулись Жанерке в качестве компенсации, предусмотренной программой.

Жанерке уже более шести лет берет микрокредиты в KMF. Ранее она занималась животноводством, но и после смены вида деятельности продолжила успешное сотрудничество с KMF и воспользовалась возможностью выгодно приобрести качественное и энергоэффективное оборудование.

Модель котла я тщательно выбирала, чтобы он подходил по характеристикам и был рассчитан на площадь моего магазина. Сама процедура, от подачи заявки, до покупки котла и выплаты компенсации, заняла 3 недели, - говорит предпринимательница. В ее планах покупка холодильников для магазина по программе GEFF.

Чтобы получить компенсацию по Программе финансирования зеленой экономики в Казахстане необходимо купить энергоэффективные товары из Селектора Зеленых Технологий в кредит от МФО "KMF", модернизировать жилье или бизнес, подать заявку на верификацию целевого использования средств. Селектор Зеленых Технологий – это электронный каталог казахстанских и зарубежных технологий.

После прохождения соответствующей проверки можно получить компенсацию в размере 10% или 15% от суммы кредита или суммы инвестиций в энергоэффективную модернизацию сделанную за кредитные средства от МФО "KMF".

Европейский банк реконструкции и развития предоставил KMF кредит на сумму 5 млн долларов США в тенговом эквиваленте. Также микрофинансовая организация подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 30 млн долларов США в тенговом эквиваленте, из которых 16,9 млн долларов будут направлены на "зеленое" кредитование МСБ.

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