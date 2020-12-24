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Бекшин: Я буду прививаться той вакциной, которая будет доступна

Это будет либо российская, либо отечественная.

Фото : Акимат Алматы24 декабря 2020, 14:21

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что если у него не обнаружат антитела, то будет прививаться той вакциной, которую зарегистрируют в Казахстане, передает zakon.kz.

Я должен, как только вакцина появится, буквально за неделю до этого пройти исследование на наличие антител. Если они сохранились, то нет необходимости вакцинироваться. Если нет, то я вакцинируюсь той вакциной, которая будет доступна. Это будет либо российская, либо отечественная, - сказал он на брифинге в акимате.

Он отметил, что в Караганде открылся завод по производству российской вакцины. Далее будет период, когда эту вакцину нужно будет зарегистрировать в ВОЗ. И только после этого страна может приступить к вакцинации.

Не думаю, что в феврале приступим к ней. Сейчас в Таразе и Алматы проводится третья фаза клинических испытаний нашей отечественной вакцины. 3000 наших добровольцев пройдут вакцинацию и будет окончательно решено - будем прививать этой вакциной или нет. Но на сегодня те этапы, которые проверяют на безопасность, пройдены успешно. Сейчас по предварительным данным наша вакцина дает эффективность 96%. Это очень хорошие данные, - сказал Бекшин.

1 июля стало известно, что Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом. Сообщалось, что заболевание проходит в легкой форме.

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