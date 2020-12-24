В мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Состояние генерального директора BioNTech составляет 4,2 миллиарда долларов.

Коронавирус, как оказалось, принес не только трудности, но и помог обогатиться - миллиардеров стало больше, сообщает zakon.kz.

По информации Forbes, их состояние выросло на всплеске фондового рынка. Инвесторы вкладывались в компании, которые занимались разработкой вакцин, методов лечения, медицинских устройств и всего остального.

Наиболее заметными новичками года стали ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса: одна разработана Pfizer и немецкой биотехнологической фирмой BioNTech, а другая - из Массачусетса. Moderna - чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин и Стефан Бансель, - говорится в тексте.

Как отмечает издание, состояние генерального директора BioNTech Шахина сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов. А состояние Стефана Банселя - 4,1 миллиарда долларов.

В список попали Юань Липин, бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае.

Далее идет Ху Кун - глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.

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