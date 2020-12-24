Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Алматинской области

Данный спортивный объект – предмет особой гордости - аким.

В рамках реализации поручения Елбасы Н.А.Назарбаева, об увеличении количества спортивных объектов в стране и эффективного их использования, а также Послания главы государства, о развитии массового спорта и физической культуры в Ескельдинском районе Алматинской области, распахнул свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 140 мест.

Следует отметить, что это 10-ый действующий ФОК в регионе, а в начале следующего года, планируется завершение строительства еще 7-ми физкультурных объектов, среди которых крытый плавательный бассейн олимпийских стандартов в городе Талдыкорган и спорткомплексы в селах Жансугуров, Нарынкол, Баканас, Достык, Балпык би и Чунжа.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, современное здание ФОК-а в Карабулаке, станет не только украшением архитектуры, но и любимым местом досуга сельчан.

Я не устану говорить что все новые объекты появляются благодаря поддержке и инициативам Елбасы и Касым-Жомарта Токаева. Данный спортивный объект – предмет особой гордости жителей поселка Карабулак, поскольку это первый обособленный спортивный объект на селе. Построен он по программе "Ауыл - Ел бесігі". Расположился спортивный комплекс на площади 4595 кв.метров. Общая стоимость строительства – 1 млрд. 14 млн.тенге. На сегодняшний день, здесь действует спортивная школа, которая находится на балансе средней школы имени Валиханова. Открытие данного объекта будет способствовать развитию массового спорта и привлечению сельской молодежи в пропаганду здорового образа жизни. У нас немало чемпионов, а благодаря спортплощадкам, их станет еще больше, - говорит Амандык Баталов.

Поздравил глава региона сельчан и с предстоящим новым годом, упомянув что из-за эпидемиологической пришлось пережить много трудностей. Он пожелал всем здоровья и успехов в 2021 году.

Наряду с открытием спорткомплексом, вручил глава области и ключи от 20-ти микроавтобусов, предназначенных для спортивных школ всех районов и городов региона, на которые выделено полмиллиарда тенге.

Отметим, что двухэтажное здание включает в себя залы: для командных игр, борьбы, бокса, раздевальные, тренерские, а также тренажерный зал. Кроме того, имеется медицинский и массажный кабинеты, инвентарные, помещения администрации, буфет и вестибюль с гардеробом.

Зал для командных игр предназначен для волейбола, баскетбола, гандбола (минифутбола), бадминтона, тенниса. Для всех видов игр предназначено соответствующее спортивное оборудование. Для универсального зала предусматриваются 4 раздевальные, оснащенные двухсекционными шкафами, скамьями для переодевания, ножными ваннами, фенами для сушки волос, электросушителями для рук.

Залы для борьбы, бокс и тренажерный оборудованы необходимым спортивным инвентарем.

В универсальном зале предусмотрены зрительские трибуны на 124 человека.

Все помещения физкультурно-оздоровительного комплекса оснащены необходимым оборудованием и мебелью, которые соответствуют современным требованиям стандартов.

Согласно штатному расписанию ФОК рассчитан на 33 сотрудника и способен принимать до 140 человек в сутки.

К слову, в следующем году планируется строительство ФОКа в г.Капшагай, по линии ГЧП. Кроме того, разрабатывается ПСД 10 спортивных объектов, 4 из которых физкультурно-оздоровительные комплексы. К 2022 году, регион миллионник планирует охватить все районы и города спортивными архитектурными строениями.

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