Раздетая девочка на крыльце. Автор фото рассказала о наказаниях в семье

Автор не ожидала такого резонанса.

Девушка по имени Аида, которая сняла девочку на крыльце дома в морозный вечер, рассказала о том, что происходит в семье ребенка, передает zakon.kz.

С ней поговорила журналистка Динара Сатжан. Она опубликовала запись разговора в Instagram.

Две семьи живут в маленьком общежитии возле старого вокзала столицы. Здесь всего две комнаты. Общий коридор и санузел. Девочку, которая сидела на морозе, мать наказала за то, что она взяла прищепки соседки. Наказан был также и шестилетний брат девочки. Всего в семье четверо детей. Этот случай будут рассматривать на комиссии по делам несовершеннолетних. Уже с утра здесь были с управления образования, ювенальной полиции. Дело под контролем Шолпан Кадыровой. Не хочу никого судить. Хочу понять мать детей. Возможно, ее также воспитывали и она не знает других методов. Не хочу, чтобы детей отбирали у родителей. Хочу, чтобы родители сделали выводы. Детям нужна забота и тепло. Родителей они любят. Не все так плохо, - подписала публикацию Сатжан.

Автор фотографии, вызвавшей резонанс в обществе рассказала, что семья живет в доме семь месяцев.

Я к этой татешке очень хорошо относилась... Она злая. Мама девочки часто бывает на работе. Пару раз ребенок спал в коридоре, забирала его к себе, - рассказала Аида.

Она призналась, что не ожидала такого резонанса.

Хотела им помочь. Я говорила, что органы вызову, она сказала: "вызывай". Две-три минуты на улице, почти голая... Мама угрожает выселением из-за публикации. Что я такого сделала, я защищаю детей. А если они умрут? Что будет? Как к животным относятся, - сказала она.

Ранее стало известно, что полицейские установили личность матери. Ей оказалась 35-летняя жительница, которая пояснила, что таким методом хотела наказать детей, которые без разрешения взяли прищепки у соседки поиграть. Семья взята на профилактический учет в ювенальной полиции ДП Нур-Султана.

На данный момент ситуация и все обстоятельства разносторонне изучаются сотрудниками полиции и органами опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана для принятия объективного решения в отношении законных представителей.

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