Зачем казахстанским банкам и бизнесу синдикаты?

Ключевым преимуществом синдицированного финансирования является возможность заемщика получить крупное финансирование по более низким процентным ставкам и на более длительный срок.

В текущем году АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", БРК) разработало и предложило инициативу о законодательном закреплении синдицированного финансирования, сообщает Интерфакс Казахстан.

Данная инициатива в последствии была дополнена и поддержана регулятором и другими участниками рынка, а именно Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, отраслевыми госорганами, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий механизм синдицированного финансирования принят Парламентом РК. Синдицированное финансирование представляет собой совокупность процедур, при котором кредитование проектов происходит с участием нескольких кредиторов на основании одного договора займа.

Мы поговорили с заместителем председателя Правления БРК Асетом Шариповым, курирующим правовое обеспечение деятельности Банка, чтобы выяснить, что представляет собой продукт синдицированного финансирования, и как он повлияет на кредитование реального сектора экономики.

- Асет Булатович, расскажите, пожалуйста, о синдицированном финансировании, почему появилась необходимость вносить изменения в Закон?

- В 2015 году БРК утвердил Концепцию синдицированного финансирования инвестпроектов и План мероприятий по внедрению данного нового кредитного продукта в Банке. Цель была довольно проста - стимулировать кредитование несырьевых отраслей экономики РК через совместное кредитование проектов с коммерческими банками, международными институтами развития для разделения или снижения рисков при финансировании проектов.

Еще пять лет назад мы провели колоссальную работу в этом направлении, а именно внесли изменения в Закон РК "О Банке Развития Казахстана", внедрили новые и изменили действующие внутренние документы, вступили в Международную Ассоциацию профессиональных участников рынка синдицированных займов (Loan Market Association) и подключились к услуге Debtdomain для безопасного и удобного обмена конфиденциальных документов, относящихся к синдицированных сделкам. Также мы заключили меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с 28 банками, в том числе с банками второго уровня, банками развития, дочерними организациями крупных зарубежных банков.

Однако, с тех пор не было реализовано ни одного синдицированного займа. Основными причинами являются имеющиеся риски данного продукта из-за отсутствия четкой регламентации в правовых актах Республики Казахстан. Поэтому БРК инициировал эти изменения и сейчас проектом Закона вносятся поправки в Гражданский Кодекс, в Законы "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О Банке Развития Казахстана", "О проектном финансировании и секьюритизации", "О реабилитации и банкротстве". Кроме того, в механизм "Экономика простых вещей" внесены поправки, включающие возможность субсидирования ставок по совместным синдицированным кредитам БВУ и БРК до 6%, в тех отраслях, которые наиболее нуждаются в поддержке и нацеленными на импортозамещение, экспортоориентированность, и инфраструктурное развитие. Однако без принятия законопроекта данный механизм теряет свою актуальность.

- Вкратце, расскажите какие нововведения прописаны в этом проекте Закона?

- При синдицированном финансировании кредиторы-залогодержатели имеют солидарное требование к заемщику, а залогодатель обеспечивает возврат денег залогом имущества, установленным в пользу всех кредиторов – участников синдиката банков, как в целом, так и в отношении каждого из участников. Поэтому возникла необходимость предусмотреть правовую категорию кредиторов, которые также выступают долевыми залогодержателями, например, когда речь идет о неделимом предмете залога.

Другим новшеством является норма о том, что при синдицированном финансировании от лица и в интересах всех кредиторов выступает один банк-агент или управляющий залогом, который определяется из числа кредиторов или третьих лиц. В обязанности банка-агента входят такие процедуры как ведение реестра кредиторов, учет предоставленных каждым кредитором займов, учет и распределение поступивших от заемщика платежей между участниками синдиката, формирование и ведение кредитного досье, коммуникация и переговоры с заемщиком. Банк-агент заключает договор залога с залогодателем и осуществляет все права и обязанности залогодержателей по договору залога.

Все эти процедуры актуальны и практичны для всех участников синдиката. Для заемщика она удобна в части ведения переговоров только с одним уполномоченным лицом вместо нескольких кредиторов. Финансовая организация получает доход и контролирует весь процесс кредитования, не утяжеляя бизнес-процессы и не привлекая излишние трудовые ресурсы.

Если заемщик не исполняет обязательства по договору, кредиторы вправе взыскать залоговое имущество во внесудебном либо судебном порядке, при этом деньги от реализации залогового имущества будут распределяться между кредиторами пропорционально размерам их требований. В случае судебного порядка взыскания, уполномоченное лицо и подает исковое требование, участвует в судебном процессе и действует от имени и представляет интересы всех кредиторов. При внесудебном порядке, уполномоченное лицо осуществляет процедуру реализации залогового имущества, уведомляет заемщика о просрочке и последствиях неисполнения обязательств, осуществляет координацию между заемщиком и кредиторами о возможном изменении условий договора. Кроме того, банк-агент вправе обратиться в суд о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры.

- Чем этот продукт может быть интересен бизнесу, ведь, судя по всему, процедурно синдикаты гораздо сложнее обычного займа, где один кредитор?

- Ключевым преимуществом синдицированного финансирования является возможность заемщика получить крупное финансирование по более низким процентным ставкам и на более длительный срок. Например, из-за слабой капитализации и высоких кредитных рисков банк в одиночку не способен или не желает выдавать значительный по размеру кредит заемщику. Привлечение синдицированного займа позволяет удовлетворить потребности крупных компаний в финансировании масштабных, капиталоемких проектов. Что касается сложности процедур, наоборот, заемщик существенно сокращает финансовые и временные затраты на проведение переговоров и оформление договора на синдицированное кредитование по сравнению с привлечением той же суммы от разных банков. Также укрепляется репутация заемщика на внутреннем и внешнем финансовых рынках, что в дальнейшем позволит ему расширить базу кредиторов. При синдицированном финансировании заемщик может рассчитывать на увеличение срока кредитования и снижение процентной ставки.

- Интересны ли синдикаты коммерческим банкам и зачем это Банку Развития?

Сегодня стратегии казахстанских банков второго уровня скорректированы в пользу приоритета розничных продуктов. Объемы розничного кредитования увеличиваются при одновременном снижении кредитования реальных секторов экономики. Доля кредитов физлиц в совокупном кредитном портфеле БВУ выросла с 31,3% в 2017г. до 42,9% в 2019г.

Возможно это связано со слабым функционированием трансмиссионного механизма монетарной политики и регуляторных ограничений по лимитам, влияющие на привлекательность банковских продуктов, низкие ставки по кредитам, как следствие, для крупных и долгих инвестиционных проектов постоянно требуется государственное фондирование, что сложно осуществимо в условиях дефицита бюджета.

Кроме того, коммерческие банки так до конца и не оправились от последствий мирового кризиса 2008-2009 годов. У казахстанских БВУ нет "длинных" денег в большом объеме на кредитование долгосрочных капиталоемких проектов. Поэтому крупный бизнес в основном поддерживается сегодня Банком Развития. Однако БРК не ставит перед собой задачу доминировать в реальном секторе экономики, напротив, мы выступаем за развитие рыночных кредитных продуктов, частной инициативы и предпринимательства. Синдицированное финансирование, это первый шаг к тому, чтобы на рынок вышел новый взаимовыгодный для кредитора и заемщика продукт кредитования с минимальными рисками. Поэтому сделки синдицированного финансирования из-за возможности разделения рисков с Банком Развития и другими кредиторами, могут создать благоприятные условия для участия коммерческих банков в крупных проектах.

- Были ли раньше на казахстанском рынке подобные банковские синдикаты?

- Синдицированные сделки на рынке Казахстана осуществлялись по проектам в сырьевых отраслях - нефтяная, газовая, атомная промышленность и горная металлургия. Кредиторами в рамках синдикатов выступали исключительно иностранные финансовые институты, такие как UniCredit, Citi, DeutscheBank, Sberbank CIB, VTB Capital и другие. Поэтому можно сказать, что синдицированных сделок с участием отечественных коммерческих банков в реальном секторе экономике не было.

- Какую еще работу в этом направлении проводит БРК?

Мы продолжаем взаимодействие как с отечественными банками, так и с иностранными институтами развития - ЕБРР, ЕАБР, ВЭБ.РФ в части синдицированного финансирования. Так, в январе текущего года БРК в составе делегации Холдинга "Байтерек", проведена выездная сессия в ВЭБ.РФ. Коллеги из ВЭБ.РФ рассказали об особенностях синдицированного финансирования и презентовали нам успешные кейсы реализованных сделок синдиката. Безусловно, полученные знания будут использованы нами при дальнейшем развитии синдицированного кредитования в Казахстане. Холдинг "Байтерек" и ВЭБ.РФ подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве, где также предусмотрены возможные совместные синдицированные займы. Кроме того, продолжается работа по синдикатам с конкретными коммерческими банками - ДБ АО "Сбербанк России", АО "Forte Bank", АО "Halyk Bank".

БРК уже сформировал пайплайн из нескольких проектов, которые потенциально рассматриваются на предмет синдицировангого финансирования. Общая сумма займов по данным проектам составляет 397,7 млрд тенге. Это проекты в нефтегазопереработке, металлургии, пищевой промышленности и транспортировании по газопроводам.

После подписания Закона Президентом РК и вступления его в силу, БРК готов предложить свои услуги и активно сотрудничать с финансовыми организациями в части синдицированного финансирования, поскольку данный инструмент имеет преимущества, как для заемщиков, так для банков второго уровня, опираясь не только на договорную правовую основу, но и законодательную, что немаловажно для целей защиты прав и интересов каждой из сторон сделки.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!