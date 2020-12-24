В Казахстане создан Институт парламентаризма

Деятельность института не потребует дополнительных финансовых затрат, так как будет осуществляться в рамках предусмотренных бюджетных расходов.

В целях исполнения поручения Президента страны постановлением Правительства Республики Казахстан создан Институт парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В Послании Главы государства от 2 сентября 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил создать при Парламенте соответствующую структуру, которая должна способствовать повышению качества законов.

Правительство совместно с Парламентом приняли необходимые меры для создания Института парламентаризма.

Основными предметами деятельности новой структуры станет развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства (анализ нормативных правовых актов), разработка научных концепций развития законодательства Республики Казахстан.

Аналогичные институты при законодательных органах действуют в ряде развитых стран. Их работа обусловлена необходимостью обеспечения качества принимаемых законов. Тщательная проработка законопроектов требует специальных знаний в конкретных областях.

Институт парламентаризма будет содействовать депутатам в реализации их права законодательной инициативы, включая научное обоснование необходимости внесения изменений в законодательство, введения новых норм, разработку самих законопроектов и по необходимости подготовку финансово-экономических расчетов, а также выработку прогнозов возможных экономических, социальных, юридических, экологических последствий реализации законов. Здесь же совместно с депутатским корпусом будут прорабатываться законодательные нормы, альтернативные Правительственным вариантам. Это поспособствует более качественной проработке принимаемых законов.

Кроме того, новая структура займется изучением правовых способов повышения эффективности госуправления, подготовкой предложений по оптимизации законодательного регулировании сфер экономической и общественной жизни, а также анализом эффективности действующего законодательства.

Институт также будет проводить социологические и экспертные опросы в обществе для выработки предложений по совершенствованию законодательства, изучать опыт парламентариев развитых зарубежных стран.

В предстоящий период новая структура пройдет процедуру государственной регистрации, будет утвержден ее устав.

Деятельность института не потребует дополнительных финансовых затрат, так как будет осуществляться в рамках предусмотренных бюджетных расходов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!