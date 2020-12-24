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Как будут учиться старшеклассники в третьей четверти

В традиционном формате для них будут проводить уроки по предметам, которые сдают на ЕНТ и итоговой аттестации.

Фото : nsktv.ru24 декабря 2020, 15:51

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о формате обучения старшеклассников в третьей четверти, передает корреспондент zakon.kz.

Это очень важное решение, касающееся тех детей, которые будут сдавать итоговую аттестацию и госэкзамены. Речь идет о выпускниках 9 и 11 классов. Для них это очень важно. И мы говорим о том, что 70% от всей программы дети будут изучать в традиционном формате, а 30% в дистанционном, - пояснил министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в традиционном формате будут проводить уроки по предметам, которые сдают на Едином национальном тестировании и итоговой аттестации.

Будут соблюдаться требования по санитарным нормам. Один кабинет, звонки на перемены в разное время, социальное дистанцирование. По санитарным требованиям изменений нет, - добавил глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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