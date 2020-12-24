Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах

Токаев и Алиев обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Токаев поздравил по телефону Ильхама Алиева с днем рождения.

Касым-Жомарт Токаев отметил выдающийся вклад Ильхама Алиева в успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН.

Главы государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.

Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (сентябрь — ноябрь 2020 года) - крупномасштабные боевые действия между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, ставшие самыми продолжительными и кровопролитными в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!