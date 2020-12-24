Горячие новости
Читайте также

Спецоперация по поимке "помогаек" прошла в СпецЦОНе

Одного мужчину задержали.

Фото : 24.kz24 декабря 2020, 16:05

Спецоперация по поимке "помогаек" прошла в СпецЦОНе Алматы, сообщает zakon.kz.

22 декабря сотрудники Департамента полиции г.Алматы и Департамента внутренней безопасности "Правительства для граждан" провели совместную операцию по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" на территории СпецЦОН.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин, который подозревается в мошеннических действиях при якобы оказании помощи по регистрации автотранспорта, - сообщили в Правительстве для граждан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты