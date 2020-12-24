Спецоперация по поимке "помогаек" прошла в СпецЦОНе
Одного мужчину задержали.
Фото : 24.kz24 декабря 2020, 16:05
Спецоперация по поимке "помогаек" прошла в СпецЦОНе Алматы, сообщает zakon.kz.
22 декабря сотрудники Департамента полиции г.Алматы и Департамента внутренней безопасности "Правительства для граждан" провели совместную операцию по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" на территории СпецЦОН.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин, который подозревается в мошеннических действиях при якобы оказании помощи по регистрации автотранспорта, - сообщили в Правительстве для граждан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052065-be49ef6b510aa9cde47731660ba6d120
Сейчас читают