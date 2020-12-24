Одного мужчину задержали.

Спецоперация по поимке "помогаек" прошла в СпецЦОНе Алматы, сообщает zakon.kz.

22 декабря сотрудники Департамента полиции г.Алматы и Департамента внутренней безопасности "Правительства для граждан" провели совместную операцию по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" на территории СпецЦОН.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин, который подозревается в мошеннических действиях при якобы оказании помощи по регистрации автотранспорта, - сообщили в Правительстве для граждан.

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